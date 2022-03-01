Beşiktaş’ın ‘direk’ şanssızlığı!

27 haftada 13 farklı maçta toplamda 20 kez (6 kafa vuruşu, 5 frikik ve 9 şut) direkler Beşiktaş'a geçit vermedi. Siyah-beyazlılar, 6 maçta bu nedenle 11 puan kaybetti.

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Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, bu sezon direkleri geçemiyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de direkten dönen toplar nedeniyle kaybedilen puanlara yanıyor. Geride kalan 27 haftada şutları 20 kez rakip kale direklerine takılan Kara Kartal, bu alanda zirvede yer alıyor. 13 farklı maçın 6'sında puan kaybedilirken fatura 11 puan oldu.

Takımda en şanssız isim ise Rachid Ghezzal olarak dikkat çekiyor. Cezayirli yıldızın 4 maçta 3'ü frikik olmak üzere toplam 5 şutu direkten döndü. Ghezzal'i 3'er kez ile Pjanic ve Batshuayi takip etti.