Beşiktaş’ın en anlamlı şampiyonluğu… Sergen Yalçın tarihe geçti

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta uzun yıllar unutulmayacak bir zafer elde edildi. Sezona oldukça sıkıntılı başlayan ve birçok transferini sezon başına yetiştiremeyen siyah-beyazlılar, ilk 5 hafta sonunda topladığı 4 puanla 13. sırada yer alıyordu. Ghezzal, Rosier, Josef de Souza ve Aboubakar'ın takıma dahil olmasıyla iyi bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, 40 maçta topladığı 84 puanla ligi zirvede tamamladı ve 16. şampiyonluğuna imza attı.

Galatasaray'ın önünde ligi averajla zirvede tamamlayan Beşiktaş'ta bu sezon şampiyonluğu getiren istatistiklerden birisi de takımın gol yollarındaki etkili görüntüsü oldu. Beşiktaş bu sezon yalnızca 3 maçta gol atamadı. 4. haftada iç sahada Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, 32. haftada da Kasımpaşa deplasmanında aynı sonuçla kaybetmişti. Beşiktaş 36. haftada da Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. Bu 3 maçta skor üretemeyen Sergen Yalçın'ın ekibi, kalan 37 maçta ise rakip fileleri 89 kez havalandırmayı başardı.

Sergen Yalçın tarihe geçti

Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı forma altında birçok başarıya imza atarak şampiyonluklar yaşayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekipte teknik direktör olarak da ligi zirvede tamamladı ve tarihe geçti. Bir takımın altyapısından yetişip futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan tek isim olan Yalçın, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana oynattığı futbolla da spor kamuoyunun takdirini kazandı. Lige sancılı başlayan ve transferleri yetişmeyen siyah-beyazlı ekip, sezon içinde de birçok sakatlık problemi yaşamış ve neredeyse hiçbir karşılaşmaya tam kadro olarak çıkamamıştı. Yaşanan problemler, dün akşam oynanan Göztepe maçının bitiş düdüğüyle birlikte mutluluk gözyaşlarına döndü.

İlk kez gittiği İzmir deplasmanında 2 kupa peşinde

Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak İzmir’e ilk kez ayak bastı ve şampiyonluğu kazandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ın Göztepe deplasmanında oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takıma imza atan başarılı teknik adam, Beşiktaş’ın başında 55 lig maçına çıkarken, İzmir deplasmanında ilk kez boy gösterdi.

Ege temsilcisiyle çıktığı 90 dakikanın sonunda sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Süper Lig’deki 16. şampiyonluğunu ilan ederken, Teknik Direktör Sergen Yalçın da, ilk kez teknik Beşiktaş Teknik Direktörü olarak gittiği İzmir’den şampiyonlukla döndü. Salı günü Gürsel Aksel Stadı’nda Antalyaspor ile Türkiye Kupası Finali’nde karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılarda hedef çifte kupa…

Sergen Yalçın’ın tatil rotası

Her tatilinde ilk rotası İzmir olan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında gittiği İzmir’den çifte kupayla dönmenin hedefinde. Şampiyonluğu kazanan siyah-beyazlılar, daha önce 2008-2009 yılında Mustafa Denizli yönetiminde ligi hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlamıştı. Şu anda Altay’ın başında olan Mustafa Denizli, Göztepe maçı öncesinde Beşiktaş’ın kamp yaptığı otele gelerek Sergen Yalçın’la bir araya gelmiş ve başarı dilemişti.

Yalnızca Montero gol katkısı yapamadı

Beşiktaş'ta bu sezon kadrodaki isimlerden yalnızca Montero gol katkısı yapamadı. Bu sezon süre alan isimlerden Montero'nun gol ya da asisti olmazken, kalan futbolcuların tamamı takımına gol ya da asist katkısı verdi. Valentin Rosier kariyerindeki ilk gol sevincini Beşiktaş forması altında yaşarken, Fabrice N'Sakala da 5 yıllık Süper Lig deneyiminde ilk golünü Beşiktaş'ta atmayı başardı.

Ghezzal farkını ortaya koydu

Beşiktaş'ta sezon içinde birçok oyuncu kendi bölgesinde ligin en iyi performanslarını ortaya koyarken, Rachid Ghezzal sezonun en iyi isimlerinin başında geldi. Transferin son gününde evrakları motosikletle yetiştirilen Cezayirli futbolcu, ligde attığı 8 gol ve yaptığı 17 asistle 25 gole direkt etki etti ve aynı zamanda asist kralı oldu. Göztepe deplasmanında kazanılan penaltı atışında takımını öne geçiren ve maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan Ghezzal, kutlamalarda motosiklet kullanır gibi poz vererek fotoğraf çektirdi.