Beşiktaş’ın Fenerbahçe maçındaki jokeri Emirhan İlkhan!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, performansıyla Teknik Direktör Valerien Ismael'in elini güçlendirdi. Fenerbahçe maçının analizlerine başlayan İsmael, bu sezon farklı mevkilerde süre alan Emirhan’ı, cezalı Rosier’in yerine sağ kanat olarak oynatmayı değerlendiriyor.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş, Kayserispor galibiyeti ile moral buldu; Valerien İsmael ilk deplasman galibiyetini elde etti. Takımına iki gün izin veren İsmael, Fenerbahçe derbisinin mesaisine ise ekibiyle yaptığı analizlerle ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlılarda 3-4-3 sistemini benimseyen Fransız hoca, kadro kurgusunu inceliyor. Sağ çizgide kullandığı Valentin Rosier'in sarı kart cezası nedeniyle İsmael, Emirhan İlkhan'ı derbide bu bölgeye çekmeyi değerlendiriyor.

17 yaşındaki futbolcu, A Takım ile hiç derbi oynamadı. Buna karşın bu sezon görev aldığı 11 maçta dört farklı mevkide oynadı; bunların üçünde en az 45 dakika şans buldu. ‘Joker' bir oyuncu haline gelen Emirhan, 10 numara, sol kanat ve Kayseri maçında ön libero olarak görev aldı.

Yıldız adayı, Kayseri sınavında 11.3 km. ile takımının en çok koşan oyuncusu oldu. Emirhan İlkhan, orta sahadaki yükü paylaşıp Atiba'nın ilk iki golü hazırlamasında da pay sahibi oldu.

Emirhan’ın mevkileri

10 numara: 3 maç

3 maç Sol kanat: 1 maç

1 maç Ön libero: 1 maç

1 maç *En az 45 dakika oynadığı maçlar