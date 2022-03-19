Beşiktaş’ın genç kalecisi Emre Bilgin tarihe geçti

Beşiktaş'ın Hatayspor'u konuk ettiği maçta siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyan Emre Bilgin, tarihe geçti.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Atakaş Hatayspor karşısında Süper Lig’in 29. haftasında 2-1 kaybedilen Galatasaray maçının 11’inde 5 değişikliğe gitti.

Kart cezalısı Ersin Destanoğlu’nun yerine Emre Bilgin’i görevlendiren Karaveli, Umut Meraş’ın yerine Rıdvan Yılmaz, Atiba’nın yerine Josef, Kenan Karaman’ın yerine Larin, Alex Teixeira’nın yerine ise Batshuayi’yi sahaya sürdü.

Kalede Emre Bilgin’i oynatan Önder Karaveli, savunma dörtlüsünü Rosier, Necip Uysal, Vida ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef-Can ikilisini sahaya süren Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Güven Yalçın, solunda Larin’i oynattı. Önder Karaveli’nin gol yollarındaki tercihi ise Batshuayi oldu.

EMRE BİLGİN A TAKIMDA İLK KEZ FORMA GİYDİ

Siyah-beyazlı ekibin 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin, Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte A takımda ilk kez resmi bir maçta forma giydi. Bilgin, Ersin Destanoğlu’nun sarı kart cezalısı olması ve Mert Günok’un sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçında eldivenleri devraldı.

Emre Bilgin, 2007-08 sezonundan bu yana Süper Lig’de forma giyen en genç kaleci oldu. Emre Bilgin ayrıca bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde görev alan en genç kaleci unvanının da sahibi oldu.

Sergen Yalçın döneminde A takıma çıkartılan genç file bekçisi, daha önce A takımla antrenmanlarda yer almasına rağmen altyapı maçlarında görev alıyordu. Emre Bilgin, Hatayspor maçıyla birlikte resmi olarak ilk kez Beşiktaş’ın kalesini korudu. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin yedek kalecisi ise 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin oldu.