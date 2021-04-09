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Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun Sözcü’ye açıkladı: ‘Ben ısrar ettim’

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun, siyah beyazlı formayla mutlu sona ulaşma için büyük çaba veriyor. Karantina dönüşü Alanyaspor maçında golünü atan Tosun Paşa, “Takım olarak hedefimiz belli. Ben de şampiyonluk için her türlü fedakârlığı yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Ali AYDIN
Güncellenme: 09:16, 09/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun Sözcü’ye açıkladı: ‘Ben ısrar ettim’

Sahasında  aldığı 3-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle üzerindeki kara bulutları dağıtan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.

Zorlu maçta kilidi açan golü atan Cenk Tosun'un performansı da teknik heyeti çok mutlu etti. 15 Şubat'ta 2 gol birden attığı Gençlerbirliği maçında sakatlanan, tam iyileştiği zaman da Covid-19'a yakalanan tecrübeli santrfor, karantina dönüşü çıktığı ilk mücadelede fileleri havalandırdı.

“BEN ISRAR ETTİM”

11 gün topla antrenman yapmamasına rağmen Alanyaspor maçında takımı yalnız bırakmak istemeyen Cenk, attığı golle kritik galibiyette önemli pay sahibi oldu. Maçın ardından muhabirimiz Ali Aydın'a konuşan Cenk, “Takım olarak hedefimiz belli. Ben de bu maçta ısrarla oynamak istedim. Sergen Hocam da bu isteğime onay verdi. Şampiyonluk için her türlü fedakârlığı yapmaya devam edeceğim” dedi.

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