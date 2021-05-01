Beşiktaş’ın golcüsü Cyle Larin: Şampiyon olacağız

Süper Lig’in 39. haftasında Hatayspor’u 7-0 yenen Beşiktaş’ta 4 gol atarak bu sezon 19. gol sevincini yaşayan Cyle Larin, karşılaşmanın ardından konuştu. Galibiyette büyük pay sahibi olan Kanadalı, taraftarlara seslenerek, şampiyon olacaklarını belirtti.

Larin’in sözleri şöyle;

*Mutluyum. Bu kadar çok gol attım. Daha mutluğu olduğum konu şampiyonluğa yürüyoruz. Her zamanki gibi birlikte savaştık, oynadık, mücadale ettik. Bu şekilde devam edeceğiz.

*Şampiyon olacağız, şampiyon olmak istiyoruz. Bu benim hayatımda çok önemli bir an olarak kalacak. Bu takımda oynamak, bu arkadaşlarla oynamak benim için paha biçilemez.