Beşiktaş’ın golcüsü var, istikrarı yok

20 gol barajını aşan Demba Ba ve Gomez’in ardından Cenk, Burak ve Aboubakar da takımı sırtlayıp bir sonraki sezon veda etti, Kartal yıldızların yokluklarını aradı.

Doğan GÜNDOĞDU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu sezon ‘gol' derdi olan Beşiktaş'ta son yıllara baktığımız zaman golcülerdeki istikrarsızlık göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, 2014-15 sezonundan bu yana golleri atıp yıla damga vuran isimleri elinde tutamadı. 20 gole yaklaşan ve barajı aşan Demba Ba, Mario Gomez, Cenk, Burak ve Aboubakar ya eski takımına geri döndü, ya da devre arasında bir başka takıma satıldı. Kartal, takımı sırtlayan golcüleriyle 2 sezon üst üste devam edemedi.

GOMEZ UNUTULMADI

2014-15'TE Chelsea'den kiralanan Demba Ba, 27 gol atıp sezon sonu İngiltere'ye geri döndü. Bir sonraki sezon Mario Gomez, 28 golle şampiyonluğa damga vurdu. Yönetim, Alman yıldızı ikna edemedi ve ayrılık yaşandı. 2016-17'deki şampiyonluğun mimarları Cenk Tosun ve Aboubakar idi. Cenk 24, Kamerunlu ise 19 gol attı. Sezon sonu Aboubakar Porto'ya geri dönerken Cenk ise 2018-19'un devre arasında Everton'a satıldı. 2017-18'de Negredo transferi tutmayınca 2018-19'un devre arasında Burak Yılmaz geldi.

GOLLERİ ATIP GİTTİLER

Burak 11 gol atıp eski günlerine göz kırptı. Lille, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna kattı. Fransa'da tarih yazan Burak, Lille'e lig şampiyonluğu kazandırdı. 2020-21 sezonunda Vincent Aboubakar yeniden siyah-beyazlı formayı giydi. Kamerunlu yıldız, 16 golle şampiyonluğa büyük katkı yaptı. Al Nassr'dan 10 milyon Euro'luk maaş teklifi gelince Aboubakar, ikinci kez Beşiktaş'a veda etti. Forvetteki istikrarsızlığın bu sezon Batshuayi'nin ayrılığıyla devam etmesi bekleniyor.