Beşiktaş’ın golcüsü Weghorst geldi! Muleka, Rıdvan ve Nkoudou’da son durum

Wout Weghorst'u İstanbul'a getiren Beşiktaş, golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Ancak transfer gündemi kapanmadı. Beşiktaş'ta Muleka, Rıdvan Yılmaz, Nkoudou ve Bouanga için pencere açık durumda...

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş, Gedson, Saiss ve Cenk Tosun'dan sonra dördüncü transferini bugün açıklamaya hazırlanıyor. Söz konusu oyuncu Wout Weghorst'tan başkası değil…

Bir ayı aşkın görüşmelerin ardından Weghorst'un resmi imzayı atması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, Burnley ile bu sezon kiralık, gelecek sezona yönelik de satın alma opsiyonu üzerinden anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 2.7 milyon euro garanti ücret karşılığı bu sezon kiralık oynatacağı Hollandalı golcünün bonservisini isterse 7-8 milyon euro dolayında bir rakama alabilecek. 29 yaşındaki futbolcunun medyaya tanıtılması ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Weghorst, ayağının tozuyla takımın Avusturya kampına katılacak. Hollanda Milli Takımı ile Uluslar Ligi'nde oynayan tecrübeli futbolcunun fit durumda olduğu ve takımın seviyesine kısa sürede geleceğine inanılıyor.

YENİDEN MULEKA

Beşiktaş, Jackson Muleka transferinde yeniden öne geçti. Burnley'in devreye girmesi ve Standart Liege'in İngiliz kulübünü seçmesiyle zora giren bu operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Kongolu hücum oyuncusu, Burnley ile anlaşamadı. Bunun üzerine Beşiktaş tekrar devreye girdi. Siyah-beyazlılar, Belçika ekibiyle 3-4 milyon euro bandında anlaşma zemini arıyor. Futbolcu da 1.5 milyon euro garanti ücret artı başarı ‘bonus'ları içeren sözleşmeye imza atmaya hazır. Muleka'nın kulübüne Beşiktaş'ı tercih ettiğini söylediği öne sürülüyor.

RIDVAN YILMAZ GERİ DÖNÜYOR

E.Frankfurt’a imza atması beklenen Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a geri dönüyor. Edinilen bilgilere göre Alman ekibinin oyuncunun ödemesini taksitle yapmak istemesi üzerine anlaşma çıkmaza girdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, prensip anlaşmasında olduğu gibi bonservis ödemesinin peşin olması gerektiğini iletti. Bunun üzerine temaslar durdu. Yeni bir gelişme olmazsa, sözleşmesinin son yılındaki milli sol bek, takımın Avusturya kampına dahil olacak.

NKOUDOU GİDER, BOUANGA GELİR

Siyah-beyazlılar hücum hattında yeni bir değişimi gündemine aldı. Sakatlıklar nedeniyle bir türlü verim anılamayan Kevin N'Koudou'nun satılması düşünülüyor. Kulüp, 27 yaşındaki kanat oyuncusunu satabilirse yerini Fransa Ligue 1'den küme düşen St. Etienne'den Denis Bouanga ile dolduracak. Gabon asıllı Fransız kanat oyuncusu Bouanga'nın transferi için 3 milyon euro dolayında bütçe ayrıldı.