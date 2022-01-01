Beşiktaş’ın gözü yine Cenk Tosun’da

Chelsea'den kiralanan Batshuayi'den sadece 6 gollük katkı alan Beşiktaş, forvete takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, eski golcüsü Cenk Tosun'u kiralamak istiyor.

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Beşiktaş’ta Michy Batshuayi’nin beklenen katkıyı verememesi nedeniyle forvet arayışları başladı. 12 Ocak’ta başlayacak olan devre arası transfer döneminde siyah-beyazlılar, eski golcüsü Cenk Tosun’u kiralamak istiyor.

Beşiktaş’tan Everton’a 2017-2018 sezonun ortasında transfer olan milli forvet, bu sezon Premier Lig’de sadece 6 dakika süre alabildi. Sezon sonu Everton ile sözleşmesi bitecek Cenk de Beşiktaş’a dönmeyi arzuluyor.

Cenk Tosun’un babasının Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Altay maçında Vodafone Park’a gelip mücadeleyi izlemesi de transferi güçlendirdi. Beşiktaş hem ligi hem de takımı bilen Cenk Tosun ile gol yollarındaki sorunu çözmek için harekete geçti.

GEÇEN SEZON DA KİRALANDI

Everton’a giderken Beşiktaş’a 22.5 milyon Euro bonservis ücreti kazandıran Cenk Tosun, 2020-2021 sezonunun ara transfer döneminde de kiralandı. 4 maçta 3 gol atan Cenk, Erzurumspor deplasmanında dizinden yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatmıştı.