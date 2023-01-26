Beşiktaş’ın gündemi Laidouni: Rota Konya’dan Macaristan’a kırıldı

Beşiktaş, Konyasporlu Amir Hadziahmetovic transferi çıkmaza girince vakit kaybetmeden Ferencvaroş forması giyen Aissa Bilal Laidouni için harekete geçti.

Doğan GÜNDOĞDU

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Transferin hareketli takımı Beşiktaş'ta gündem 6 numara. Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'i liste başına koyan Şenol Güneş, Başakşehir'in transferde bir adım öne geçmesiyle, sezon başında da gündeme gelen Aissa Bilal Laidouni için yönetime onay verdi.

Macaristan'ın Ferencvaroş takımında oynayan Tunuslu futbolcu için girişimlere başlayan siyah-beyazlılar transferi kısa sürede noktalamak istiyor. Macar ekibinde bu sezon 3 kulvarda 24 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 2 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Ferencvaroş, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Laidouni'nin 1 yıl daha opsiyon hakkını elinde bulunduruyor. Beşiktaş da 4 milyon Euro piyasa değeri olan futbolcunun bonservisiyle transferini gerçekleştirmek istiyor.

BİR DİĞER ALTERNATİF

Öte yandan Fransa Ligue 2 ekibi Valenciennes forması giyen 2001 doğumlu Mohamed Kaba da Kartal'ın geleceğe yatırım adına listesinde bulunan bir diğer 6 numara alternatifi.

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