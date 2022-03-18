Beşiktaş’ın Hatayspor kadrosu belli oldu! N’Koudou 3 ay sonra döndü
Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlık bilgisi verilmeyen Kenan Karaman'ın yanı sıra 6 eksik daha bulunuyor. Sakatlığı geçen N'Koudou ise kadroda yer aldı.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta maç kadrosu açıklandı.
Yarın akşam 19.00’da Vodafone Park’ta oynanan maçın kadrosunda cezalı Ersin Destanoğlu ve sakatlıkları süren Miralem Pjanic, Welinton ve Mert Günok yer almadı.
Kadroda ayrıca Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Kenan Karaman yok!
12 Aralık’ta Kasımpaşa maçında sakatlanan Georges-Kevin N’Koudou ise hafta içi takımla yaptığı antrenmanların ardından kadroda kendisine yer buldu.