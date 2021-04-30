Beşiktaş’ın Hatayspor maçı kadrosu belli oldu! Korkulan olmadı…

Süper Lig’in 39. haftasında yarın (Cumartesi) Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’a Gökhan Töre’den müjdeli haber geldi.

Aboubakar ve Larin’in yokluğunda son iki maça ilk 11’de başlayarak ileri uçta forma giyene Gökhan, Çaykur Rizespor maçında ise sakatlanmıştı.

Gökhan Töre, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan Hatayspor maçının kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın bu maçta ileri uçta Larin’i mi yoksa Gökhan Töre’yi mi görevlendireceği merak konusu!

Beşiktaş, Süper Lig’in 38. haftasında oynanan Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre’nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yayınlamış ve “Futbol Takımımızın dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptanmıştır. Gökhan Töre’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.” ifadelerine yer vermişti.