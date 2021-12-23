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Beşiktaş’ın hocası Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ın sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından tribünlere çağırılan Teknik Sorumlu Önder Karaveli, taraftarın desteği sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

Yayınlanma: 22:23 - 23 Aralık 2021 Güncellenme:
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Beşiktaş’ın hocası Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe’yi konuk eden Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Ersin Destanoğlu’nun kurtardığı penaltının yanı sıra, Rosier’in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlamasına karşın 3 puana uzanmasını bilen siyah-beyazlılarda, maç sonunda taraftarlar takımlarına büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Futbolcularla galibiyeti kutlayan siyah-beyazlı tribünler, daha sonra Teknik Sorumlu Önder Karaveli’ye tezahüratlarda bulundu.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu – Sözcü

Tribünleri tek tek gezen Önder Karaveli, taraftarların kendisine yaptığı ‘Beşiktaş’ın çocuğu Önder Hoca’ tezahüratları sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

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Fotoğraf: Fatih Erdoğdu – Sözcü

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