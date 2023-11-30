Beşiktaş’ın hocası Rıza Çalımbay: Sorsalardı bu maçı oynamazdım

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5-0 yenildikleri Club Brugge maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 5. haftasında Club Brugge’e sahasında 5-0 yenilen Beşiktaş’ta teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, sakat oyuncuların çokluğuna isyan ederken flaş bir yorum yaparak, “‘Bu maçı oynamasan olur mu?’ deselerdi, oynamazdım” dedi.

Çalımbay’ın sözleri şöyle;

“Bizim için iddiasız bir maçtı. Gerçekten çok eksiğimiz vardı. Onlar da meydana çıktı. Ne sağ bekimiz sağ bek, ne sol bekimiz sol bek. Elimizde defans oyuncusu hiç yoktu. Maça kötü başladık. İkinci yarı daha iyi olacağız dedik ama ikinci yarının başında bir daha gol yedik.”

“ROSIER’İN FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAMASINI BEKLEMİYORUZ”

“Prestij açısından kötü oldu. Daha iyi bir mücadele beklerdim. Mazeret de değil ama ilk defa bu kadar eksik bir takım gördüm. Bizim takımımızda şu anda sakat oyuncu sayısı daha fazla. Rosier’in Fenerbahçe maçında oynamasını beklemiyoruz. Bailly var, o da hep sakat. Yararlanabileceğimiz arkadaşlarımız sakat. ‘Bu maçı oynamasan olur mu?’ deselerdi, oynamazdım.”

“Ben hiçbir oyuncumu onunla konuşmadan farklı bir mevkide oynatmam. Altyapıdan Aytuğ’u düşünüyorduk ama solak bir oyuncu, Omar da solak. Benim tek korkum bir sakat vermek bu maçta.”

“Herkese bir öz güven geldi. Sakarya maçı bile çok önemliydi. Bu takım nasıl iyi olur? Sakatlarımız iyileştikçe iyi olacak. Sakatlar dönünce daha rahat ve öz güvenli oynayacağımıza inanıyorum ben.”

“GEKİRSE KADRO DIŞI OLUR”

“Takım agresif değil. Bunun farkındayız. Düzeltmemiz gerekiyor. Takımla doğru dürüst antrenman yapamadık. Bu maç keşke benim açımdan olmasaydı. Benim çalıştığım yerde direnç diye bir şey olmaz. Öyle bir şeyi kimse yapamaz. Ben kendi kararlarımı veririm. Böyle bir sıkıntı olması mümkün değil. Ben öyle şeylere meydan vermem. Takıma zararı olacak şeyleri de keserim. Gerekirse kadro dışı olur. Ancak şu an böyle bir şey yok.”

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