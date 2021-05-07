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Beşiktaş’ın iki yıldızı Aboubakar ve N’Koudou Galatasaray derbisinde yok

Şampiyonluk ihtimaliyle Galatasaray derbisine çıkacak olan Beşiktaş'ta Aboubakar, N'Koudou ve Mensah sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Güncellenme: 18:55, 07/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ın iki yıldızı Aboubakar ve N’Koudou Galatasaray derbisinde yok

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş şampiyonluk yarışında çok kritik bir derbide karşılaşacak. Yarın (Cumartesi) akşam saat 20.30’da Türk Telekom Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş’ın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda Vincent Aboubakar’ın yanı sıra Hatayspor maçında ilk yarıda oyundan çıkan Kevin N’Koudou da derbide takımıyla birlikte olamayacak. Öte yandan Beşiktaş akşam saatlerinde yaptığı açıklamada sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Mensah’ın da derbi kadrosunda olmayacağını açıkladı.

Beşiktaş’ta ayrıca sezonu kapatan Hasic ile Cenk Tosun ve sakatlığı olan Oğuzhan Özyakup derbinin kadrosunda yok. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın derbideki hücum hattını Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre ve Larin dörtlüsünden oluşturması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonunda siyah-beyazlılar 16. kez Süper Lig şampiyonu olabilir. Siyah-beyazlılar, derbiden 3 puanla ayrılıp Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyon olacak.

Fenerbahçe, Başkent’te Ankaragücü’ne yenilmesi durumunda ise Beşiktaş’ın derbiden alacağı 1 puan da Sergen Yalçın’ın öğrencilerini Süper Lig şampiyonu yapacak.

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Yayınlanma Tarihi:18:44,