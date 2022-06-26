Beşiktaş’ın imha timi: Weghorst ve Muleka

Uzun süredir peşinde koştuğu Weghorst ile 2.8 milyon Euro’ya anlaşan Beşiktaş, Kasımpaşa’da yıldızı parlayan Muleka’yı da satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş, geçen sezon büyük sıkıntı yaşadığı hücum bölgesine iki etkili oyuncu alıyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir temasta olduğu Wout Weghorst transferini bitiriyor. Dortmund ve Frankfurt'un masadan kalkmasıyla Hollandalı oyuncunun Kartal'a transfer olma süreci de netleşti.

En geç salı günü İstanbul'a gelmesi beklenen golcü oyuncu 2.8 milyon Euro maaş, 12 bin 500 Euro maç başı ücret alacak. Burnley'e ise herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek.

MULEKA, KULÜBÜNÜ İKNA ETTİ

Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka'nın imza atması da an meselesi. Golcü oyuncu, transferinde sorun çıkarmaması için özel istekte bulunduğu kulübü Standard Liege'i sonunda ikna etti.

Kartal, 1 milyon Euro bedel kiralama teklifinin yanı sıra, 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da sözleşmeye ekleyerek transferi çok büyük ölçüde bitirdi. 22 yaşındaki futbolcunun, hafta içi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ÇOK ŞEY KATACAKLAR

Kartal’ın iki yeni ismi olması beklenen Wout Weghorst ve Jackson Muleka'yı geçen sezon yerlerinde oynayan Michy Batshuayi ve Cyle Larin ile karşılaştırdık.

WEGHORST'UN ARTILARI

– 1.97'lik boyuna karşın, top sürmede çok etkili ve hücum presteki başarısıyla rakip savunmayı bunaltmasıyla biliniyor.

– Atmasının yanı sıra verdiği gol paslarında da etkili. Hollandalı futbolcunun kariyerinde 47 asisti bulunuyor.

BATSHUAYİ'NİN EKSİLERİ

– Geçen sezon büyük ümitlerle Beşiktaş'a getirilen oyuncu, 14 gol, 5 asiste karşın daha çok kaçırdıklarıyla saç baş yoldurdu.

– Hücum preste en ufak bir katkı vermediği gibi, diğer bölgelere de yardıma gelmedi.

MULEKA'NIN ARTILARI

– Muleka geçen sezonun devre arasında kiralık olarak geldiği Kasımpaşa'da hiçbir uyum sorunu yaşamadan oynadı ve 14 maçta 12 gol, 5 asistle yıldızlaştı.

– 22 ile çok genç yaşta. Beşiktaş bu futbolcunun ilerideki satışından ciddi bir rakamı kasasına koyabilir.

LARİN'İN EKSİLERİ

– Geçen sezon 29 maçta 7 gol, 1 asistle beklentilerin çok altında kaldı ve bunu değiştirmek için herhangi bir çaba da göstermedi.

– Sezon başından itibaren futbolundan çok, bitecek sözleşmesiyle gündeme gelmesinin ardından taraftarlar tarafından üstü çizildi.