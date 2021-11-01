Beşiktaş’ın kabusu bitmiyor! Sporting Lizbon maçı öncesi bir şok daha…

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor. Beşiktaş zorlu deplasmanda beş yıldızından mahrum kalacak.

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Bu sezon sakatlıkla nedeniyle sık sık ideal 11 ile oynayamayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Sporting Lizbon ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi yine aynı kabusu yaşıyor.

Grupta puansız son sırada yer alan ve Avrupa iddiasını sürdürmek için Portekiz’den mutlaka galibiyetle dönmesi gereken Beşiktaş, beş yıldızını oynatamayacak. Valentine Rosier, Kevin N’Koudou, Miralem Pjanic ve Mitchy Batshuayi’nin yokluğuna bir yenisi daha eklendi.

PORTEKİZ’E GÖTÜRÜLMÜYOR

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada Domagoj Vida’nın da Sporting Lizbon maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Sporting Lizbon maçı kamp kadrosunda yer almayan Vida’nın, hafta sonu Trabzonspor ile oynanacak maçta görev alabileceği öğrenildi.

Beşiktaş’ın açıklamasında “Futbolcumuz Domagoj Vida, Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Sporting CP maçı kadrosunda yer almamıştır” denildi.

KADRO BELLİ OLDU

Beşiktaş’ın Sporting Lizbon maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Alex Teixeira.