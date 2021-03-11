Beşiktaş’ın kadrosu belli oldu! Cenk Tosun yok

Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan lider Beşiktaş’ta maç kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın 4 sarı kart görmesi nedeniyle tribünden takip edeceği karşılaşma için Cenk Tosun ve Gökhan Töre kadroya dahil edilmedi.

Sakatlanan Gökhan’ın yanı sıra Salı günü takımdan ayrı çalışmalara başlayan Cenk de takımını yalnız bırakacak. Cenk Tosun 15 Şubat’ta oynanan ve 2 gol attığı Gençlerbirliği maçından bu yana takımdan ayrı!

Beşiktaş’ın Cuma günü 19.00’da oynayacağı Başakşehir maçta Necip Uysal, Rosier, Josef ve Ghezzal sarı kart görmeleri halinde 21 Mart Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.