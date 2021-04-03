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Beşiktaş’ın Kasımpaşa maçı kadrosu belli oldu… 6 eksik

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta 6 futbolcu kadroda yer almadı.

Güncellenme: 19:18, 03/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ın Kasımpaşa maçı kadrosu belli oldu… 6 eksik

Süper Lig’in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa’ya konuk olacak Beşiktaş’ta, kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, Dorukhan Toköz, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Bernard Mensah ve Cenk Tosun kadroda yer almadı.

Beşiktaş’ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Kevin N’Koudou, Cyle Larin, Gökhan Töre.”

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