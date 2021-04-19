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Beşiktaş’ın Kayserispor ve Rizespor maçlarının tarihi değişti

Süper Lig lideri Beşiktaş'ın, 37. haftada Kayserispor ve 38. haftada Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçların tarihleri değişti.

Güncellenme: 21:04, 19/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ın Kayserispor ve Rizespor maçlarının tarihi değişti

Süper Lig’de son haftalara girilirken Beşiktaş’ın yoğunluk nedeniyle 2 maçın ertelenmesi başvurusu TFF tarafından onaylandı.

Siyah beyazlılar, 23 Nisan’da oynayacakları Kayserispor ve 27 Nisan’da oynayacakları Çaykur Rizespor karşılaşmalarının tarihleri bir gün ertelendi. TFF’nin verdiği karara göre; 37. haftada sahasında oynayacağı Kayserispor maçı 24 Nisan Cumartesi’ye, 38.  haftada deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması ise 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.

  • 37. Hafta
  • 24 Nisan Cumartesi
  • 19.00 Beşiktaş – HES Kablo Kayserispor (Vodafone Park)
  • 38. Hafta
  • 28 Nisan Çarşamba
  • 19.00 Çaykur Rizespor – Beşiktaş (Çaykur Didi Stadı)

Beşiktaş, yarın (20 Nisan) sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Kayserispor ve Rizespor maçlarının ardından 1 Mayıs’ta sahasında Atakaş Hatayspor’u ağırlayacak.

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Yayınlanma Tarihi:21:02,