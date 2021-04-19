Beşiktaş’ın Kayserispor ve Rizespor maçlarının tarihi değişti

Süper Lig’de son haftalara girilirken Beşiktaş’ın yoğunluk nedeniyle 2 maçın ertelenmesi başvurusu TFF tarafından onaylandı.

Siyah beyazlılar, 23 Nisan’da oynayacakları Kayserispor ve 27 Nisan’da oynayacakları Çaykur Rizespor karşılaşmalarının tarihleri bir gün ertelendi. TFF’nin verdiği karara göre; 37. haftada sahasında oynayacağı Kayserispor maçı 24 Nisan Cumartesi’ye, 38. haftada deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması ise 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.

37. Hafta

24 Nisan Cumartesi

19.00 Beşiktaş – HES Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

38. Hafta

28 Nisan Çarşamba

19.00 Çaykur Rizespor – Beşiktaş (Çaykur Didi Stadı)

Beşiktaş, yarın (20 Nisan) sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Kayserispor ve Rizespor maçlarının ardından 1 Mayıs’ta sahasında Atakaş Hatayspor’u ağırlayacak.