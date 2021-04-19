Beşiktaş’ın Kayserispor ve Rizespor maçlarının tarihi değişti

Süper Lig’de son haftalara girilirken Beşiktaş’ın yoğunluk nedeniyle 2 maçın ertelenmesi başvurusu TFF tarafından onaylandı.
Siyah beyazlılar, 23 Nisan’da oynayacakları Kayserispor ve 27 Nisan’da oynayacakları Çaykur Rizespor karşılaşmalarının tarihleri bir gün ertelendi. TFF’nin verdiği karara göre; 37. haftada sahasında oynayacağı Kayserispor maçı 24 Nisan Cumartesi’ye, 38. haftada deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması ise 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.
Beşiktaş, yarın (20 Nisan) sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Kayserispor ve Rizespor maçlarının ardından 1 Mayıs’ta sahasında Atakaş Hatayspor’u ağırlayacak.