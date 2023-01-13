Beşiktaş’ın Konyaspor kadrosu belli oldu
Golcüsü Weghorst'u kaybeden Beşiktaş'ın Konyaspor deplasmanındaki kamp kadrosu açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Arabam.com Konyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş’ta kamp kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroya 23 oyuncu dahil edildi. Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen Josef de Souza da kadroda yer aldı.
Siyah-beyazlılarda devre arasında yolların ayrılacağı iddia edilen Montero, Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal da kadroya dahil edilmeyen diğer isim oldu.
Beşiktaş’ın Konya kafilesindeki isimler şu şekilde:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Dele Alli, Kevin N’Koudou, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün.