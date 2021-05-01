Beşiktaş’ın PCR testi talebine TFF’den ret!

Beşiktaş, Süper Lig’in 39. haftasındaki Hatayspor maçı öncesinde rakibinin teknik direktörü Ömer Erdoğan’ın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından ekstra PCR testi istedi.

Bu talebini Türkiye Futbol Federasyonu’na ileten siyah-beyazlılar, bu talebin TFF tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor'a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir” ifadelerine yer verildi.