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Beşiktaş’ın rakibi Ajax gol oldu yağdı

Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki rakibi Ajax, ligde Cambuur'u tarihi bir farkla mağlup etti.

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Beşiktaş’ın rakibi Ajax gol oldu yağdı

Hollanda Eredivisie’nin 5. haftasında Ajax, Cambuur’u konuk etti. Johan Cruyff Arena’da oynanan karşılaşmada Ajax, Cambuur’u 9-0 mağlup etti.

Ajax, 16. dakikada Jurrien Timber, 19. dakikada Steven Berghuis, 29. dakikada Noussair Mazraoui, 38 ve 84. dakikalarda David Neres, 60. dakikada Dusan Tadic, 64. dakikada Muhammed Daramy, 67. dakikada Sebastien Haller ve 76. dakikada Danilo’nun attığı gollerle Cambuur’u 9-0 gibi üstün bir skorla mağlup etti. Sekiz oyuncusundan skor katkısı alan başkent ekibi, bu sonuçla birlikte 13 puanla liderliğe yükseldi.

Ajax, Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. haftasında 28 Eylül Salı günü Beşiktaş’ı konuk edecek.

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