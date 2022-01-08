Beşiktaş’ın Rizespor kadrosu! Grip olan 3 futbolcu…

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Corona nedeniyle Teknik Sorumlu Önder Karaveli olmak üzere 11 futbolcusundan da mahrum kalan siyah beyazlılarda, grip olduğu için Katar'a götürülmeyen 3 futbolcu kafileye eklendi.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol Akademi antrenörlerinden Halim Okta’nın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve 5'e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

3 FUTBOLCU DA KAFİLEDE

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Trabzon'a ardından kara yolu ile Rize'ye giderek kampa girecek. Beşiktaş’ta grip oldukları için Katar’daki Süper Kupa maçına götürülmeyen Salih Uçan, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı kafileye dahil edildi.

Beşiktaş’ın eksikleri: Mert Günok, Rachid Ghezzal, N’Koudou, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Atiba Hutchinson, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Cyle Larin.

Mert Günok, Rachid Ghezzal, N’Koudou, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Atiba Hutchinson, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Cyle Larin. Siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor maçı kadrosu şöyle:

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Göktuğ Baytekin

Domagoj Vida

Francisco Montero

Welinton Souza

Serdar Saatçı

Valentin Rosier

Rıdvan Yılmaz

Umut Meraş

Necip Uysal

Josef de Souza

Salih Uçan

Gökhan Töre

Güven Yalçın

Michy Batshuayi

Emirhan İlkhan

Emirhan Delibaş

Demir Ege Tıknaz