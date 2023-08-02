Beşiktaş’ın sağı solu Vargas

Beşiktaş kanat oyuncusu arayışında iki isme öncelik verdi. Shanghai Port’tan 26 yaşındaki Arjantinli Matias Vargas ve Augsburg’dan 25 yaşındaki Dominik asıllı İsviçreli Ruben Vargas, Kartal’ın hedefinde...

Doğan GÜNDOĞDU

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Takımdan ayrılan Nathan Redmond ve durumu belirsiz olan Rachid Ghezzal'ın bölgesine oyuncu arayan Beşiktaş Ante Rebic'in transferi ile ilk adımı atmıştı.

Siyah-beyazlılarda bu bölge için arayış sürüyor. Shanghai Port'ta forma giyen Matias Vargas bunlardan ilki… 26 yaşındaki Arjantinli oyuncunun temsilcisi ile ilk görüşmeyi İstanbul'da yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, Çin kulübü ile görüşmesi için de Asbaşkan Emre Kocadağ'ı görevlendirdi.

Augsburg'da forma giyen Ruben Vargas da gündeme gelen isimlerden… Dominik Cumhuriyeti asıllı İsviçreli 25 yaşındaki oyuncu için Alman kulübünün 5 milyon Euro talep ettiği ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

JOE ARIBO İDDİASI

Joe Aribo'nun Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi. İngiliz basınında yer alana habere göre Southampton'dan ayrılmak isteyen Nijeryalı 10 numaranın Beşiktaş ile görüştüğü ve anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Joe Aribo'nun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1 yıllık kiralık kontrat üzerinden anlaşma yapılabileceği söyleniyor.