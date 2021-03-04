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Beşiktaş’ın şampiyonluk yolu İstanbul’dan geçiyor!

31 gün boyunca oynayacağı bütün maçları İstanbul'da oynayacak olan Beşiktaş kendi kaderini çizecek. Kartal, Gaziantep, Fenerbahçe ve Alanya’yı konuk edecek. Başakşehir ile hem kupada hem ligde karşılaşacak olan siyah-beyazlıların Kasımpaşa deplasmanı da var.

Ali AYDIN
Güncellenme: 08:33, 04/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ın şampiyonluk yolu İstanbul’dan geçiyor!

Malatyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda İstanbul'da önemli bir viraja girecek.

Kartal, Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanya ile oynadığı karşılaşmalarda İstanbul dışına çıkmayacak. Gaziantep, Fenerbahçe ve Alanya'yı, Vodafone Park'ta ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, Başakşehir ve Kasımpaşa deplasmanlarına gitse de İstanbul'da kalacak.

31 gün boyunca şehir dışına çıkmayacak olan Kara Kartal, önce 12 Mart'ta ligde, 16 Mart'ta kupada Başakşehir'le kozlarını paylaşacak, ardından 21 Mart'ta ligde Fenerbahçe derbisine çıkacak. Sergen Yalçın ve öğrencilerinin şampiyonluk kaderi bu maratonda çizilecek.

  • 31 günde 6 sınav!
  • Gaziantep
  • Başakşehir (D)
  • Başakşehir (Kupa)
  • Fenerbahçe
  • Kasımpaşa (D)
  • Alanyaspor

Yedekler hazır, Sergen Yalçın moralli

Siyah-beyazlılarda çok fazla forma şansı bulamayan isimlerin performansları teknik ekibi memnun ediyor. Mide rahatsızlığı nedeniyle son anda ilk 11'den çıkan kaleci Ersin'in yokluğunda eldivenleri takan Utku, maç boyunca hatasız bir performans ortaya koydu ve kalesini gole kapadı. Oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre de, maça hareket getirdi.

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