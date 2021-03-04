Beşiktaş’ın şampiyonluk yolu İstanbul’dan geçiyor!

Malatyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda İstanbul'da önemli bir viraja girecek.

Kartal, Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanya ile oynadığı karşılaşmalarda İstanbul dışına çıkmayacak. Gaziantep, Fenerbahçe ve Alanya'yı, Vodafone Park'ta ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, Başakşehir ve Kasımpaşa deplasmanlarına gitse de İstanbul'da kalacak.

31 gün boyunca şehir dışına çıkmayacak olan Kara Kartal, önce 12 Mart'ta ligde, 16 Mart'ta kupada Başakşehir'le kozlarını paylaşacak, ardından 21 Mart'ta ligde Fenerbahçe derbisine çıkacak. Sergen Yalçın ve öğrencilerinin şampiyonluk kaderi bu maratonda çizilecek.

31 günde 6 sınav!

Gaziantep

Başakşehir (D)

Başakşehir (Kupa)

Fenerbahçe

Kasımpaşa (D)

Alanyaspor

Yedekler hazır, Sergen Yalçın moralli

Siyah-beyazlılarda çok fazla forma şansı bulamayan isimlerin performansları teknik ekibi memnun ediyor. Mide rahatsızlığı nedeniyle son anda ilk 11'den çıkan kaleci Ersin'in yokluğunda eldivenleri takan Utku, maç boyunca hatasız bir performans ortaya koydu ve kalesini gole kapadı. Oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre de, maça hareket getirdi.