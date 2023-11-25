Beşiktaş’ın Samsunspor deplasmanı kritik önem taşıyor

Süper Lig'de Beşiktaş, Yılport Samsunspor ile yarışıyor. Maç saatini, hakem bilgilerini ve takımların son durumu...

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç, yarın Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 16.00’de başlayacak ve hakem Abdulkadir Bitigen tarafından yönetilecek.

Rıza Çalımbay’ın teknik direktörlüğünde ikinci resmi maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar, milli ara öncesindeki son maçlarında RAMS Başakşehir’i 1-0 yenerken, bu sezon toplamda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puan topladı ve ligde 5. sıraya yerleşti.

Öte yandan, 12 maçta sadece 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde edip, 8 kez mağlup olan Yılport Samsunspor ise 8 puanla 19. sırada bulunuyor. Bu mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER

Beşiktaş’ta, Hırvat oyuncu Ante Rebic, sarı kart cezasından ötürü Yılport Samsunspor maçında takımını yalnız bırakacak. Ayrıca, sakatlıkları bulunan oyuncular Rachid Ghezzal, Daniel Amartey ve Eric Bailly’nin de bu karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor.

DEPLASMANDA DÜŞÜK PERFORMANS

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’deki dış saha maçlarında istenilen düzeyde bir performans gösteremiyor.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadıkları altı maçın dördünde mağlubiyetle ayrıldı. Bu mağlubiyetler, Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor karşılaşmalarında yaşandı.

Bunun yanı sıra, “Kara Kartal” takma adlı Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor’a karşı deplasmanda galip gelmeyi başardı. (AA)