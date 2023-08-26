Beşiktaş’ın Şenol Güneş ile bileği bükülmüyor

Beşiktaş'ta camia yaz aylarını transfer kaosuyla geçirirken teknik heyet ve futbolcular saha içinde bambaşka bir tablo çiziyor, taraftara mutluluk veriyor. Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş yönetimindeki son 22 maçını kaybetmedi.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş’ta camia yaz aylarını transfer kaosuyla geçirirken teknik heyet ve futbolcular saha içinde bambaşka bir tablo çiziyor, taraftara mutluluk veriyor.

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında zorlu Dinamo Kiev deplasmanından 3-2'lik galibiyete dönen siyah-beyazlılar, gruplara kalma yolunda önemli bir avantajı cebine koyarken Teknik Direktör Şenol Güneş de ikinci Beşiktaş dönemindeki yenilmezlik serisini 22 maça taşıdı.

2022'de başladığı görevde son olarak 4 Şubat'ta deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Şenol Güneş ve öğrencileri devamında oynadığı 22 mücadelede 18 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu süreçte beş de Avrupa kupası maçı oynayan Kara Kartal, hepsini kazanıp yoluna kayıpsız devam etti. Dinamo Kiev deplasmanında 90+4'te atılan galibiyet golünü ise ilk maçına çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov'un kaydetmesi Beşiktaş'a çifte sevinç yaşattı.