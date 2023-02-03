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Beşiktaş’ın Sivas kadrosu belli oldu

Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Yayınlanma: 15:20 - 03 Şubat 2023 Güncellenme:
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Beşiktaş’ın Sivas kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş’ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda uzun süreli sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ile yeni transfer Amir Hadziahmetovic de yer aldı.

Beşiktaş’ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Georges-Kevin N’Koudou, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Umut Meraş, Tayfur Bingöl.” (AA)

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