Beşiktaş’ın Sivasspor maçı kadrosunda 6 eksik
Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yarın akşam karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
Beşiktaş, yarın deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen idman, ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasının ardından taktik program uygulandı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Sivasspor maçı için akşam saatlerinde özel bir uçakla Sivas'a gidip kampa girdi.
Kadroda Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Kevin N’Koudou ve Oğuzhan Özyakup yer almadı.
Beşiktaş’ın Sivas kafilesinde şu isimler yer aldı:
“Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira.”