Beşiktaş’ın TFF’ye gönderdiği mektubun arka planı

Beşiktaş yönetimi, MHK’daki bir kliğin hem kendilerine hem de federasyon yönetimine karşı ortak bir plan içinde olduğunu düşünüyor. TFF ve Beşiktaş’ın birbirine düşürülmeye çalışıldığına inanılıyor.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş’ın Süper Lig’in 2. haftasında Pendikspor ile oynadığı maçta Omar Colley'in 75. dakikadaki golünde top çıktı mı çıkmadı mı? Beşiktaşlılar, gol iptaline isyan ediyor.

Buna karşın yönetim bu konuya çok daha geniş bir perspektiften bakıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yazdığı mektubun satır aralarında bu perspektifin ipuçları da bulunuyor. Beşiktaş yönetimine göre hakem camiası içindeki bir klik hem kendilerine hem de Büyükekşi'ye karşı tabiri yerindeyse ‘Operasyon' başlatmış durumda…

SATIR ARASI MESAJ DOLU

Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş'a karşı bir tavır içinde olduğuna ve bu operasyonun içinde olduğuna inanmak istemiyor.

Bu nedenle Çebi imzasıyla sunulan mektupta üzeri kapalı şekilde “Beşiktaş ve TFF birbirine düşürülmek isteniyor. Hakemler içindeki bu klik bir taşla iki kuş vurmak istiyor. İki kuruma karşı ortak bir plan yürütülüyor” mesajı veriliyor. Beşiktaş, Büyükekşi'nin bu kliği bulması ve gerekeni yapması gerektiğine inanıyor.

BAHATTİN DURAN: HİSLERİM ÇIKMAMIŞ DİYOR

BEIN Sports'taki Trio programında eski yan hakem Bahattin Duran, tartışılan gol pozisyonunu şöyle değerlendirdi:

“Yan hakem burada bayrağı hemen kaldırıyor oysa pozisyonun tamamlanmasını beklemeliydi. Biz, VAR ile aynı görüntüyü görüyoruz. Gördüğümüz kadar top çizgiyi terk etmemiş ama kameranın olmadığı da bir kör bölge var. Benim hislerim topun çizgiyi geçmediği yönünde ama bunu ispat edemem.”

ENGİN BALTACI: GOL ÇİZGİSİNDEN GEÇİRİP ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Pendikspor maçındaki iptal edilen gol üzerinden TFF'ye yüklendi.

Baltacı, “Bir kulüp başkanı galip geldiği maçtan sonra hakemlere sallıyor. Şimdi bizim golümüz yeniyor. Fırıldakların döndüğünün farkındayız. Taraftarlar, tepki gösterse sorumlusu biz mi yoksa MHK ve tetikçi hakemleri mi olacak? Hakemi de MHK'yi de federasyonu da gol çizgisinden içeri geçirip şampiyon olacağız, hiç kuşkumuz yok. Haber alıyoruz ki pozisyonun faul olduğu yönünde rapor düzenlemeye çalışıyorlarmış. VAR konuşmalarını açıklasınlar” dedi.