Beşiktaş’ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü, yaklaşık 2 yıl aradan sonra Divan Kurulu toplantısını üyelerin katılımıyla yaptı.

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Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Toplantıda üyeleri bilgilendiren Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin borcu ise 3 milyar 861 milyon 549 bin 942 TL olarak belirtildi. Beşiktaş da dernek borcu da 520 milyon 638 bin 315 TL şeklinde ifade edildi.

Beşiktaş'ta mart ayında toplam borç 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olarak açıklanmıştı.