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Beşiktaş’ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nde gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün güncel borcu da açıklandı.

Güncellenme: 13:19, 06/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü’nün 2021 Yılı 1inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, online olarak gerçekleştirildi. Vodafone Park’ta düzenlenen toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk katıldı.

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün açıklamalarının ardından Denetim Kurulu raporu okundu. Denetim Kurulu Üyesi Zümrüt Yezdani Kedik, siyah-beyazlı kulübün borcuna ilişkin bilgiler verdi.

Zümrüt Yezdani Kedik yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübünün toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olduğunu ifade etti.

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