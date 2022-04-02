Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Trabzonspor mücadelesi için deplasmana gidecek kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Pjanic ile Vida kadroda yer aldı.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında yarın akşam saat 20.30’da lider Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş’ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları geçen ve son antrenmanda takımla birlikte çalışan Pjanic ile Vida kadroya dahil edildi.
Ayrıca mide rahatsızlığı geçiren genç futbolcu Emirhan İlkhan’ın yanı sıra Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre Trabzon’a götürülmedi.
Beşiktaş’ın kamp kadrosu şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N’Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.