Beşiktaş’ın transfer ettiği Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor’a imza attı

Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.

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Çaykur Rizespor, Galatasaray’ın uzun süre peşinden koştuğu, Beşiktaş’ın 6 milyon Euro’ya transfer ettiği Benfica’nın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor Kulübü, başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu ile Gedson Fernandesin birlikte fotoğrafını paylaştı. Uçakta çekilen fotoğraflarda tecrübeli futbolcunun yeşil-mavili forma giydiği ve atkı taktı.

İspanyanın Barcelona kentine özel uçakla futbolcuyu almak için giden Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, “Taraftarlarımızın uzun süredir heyecanla beklediği Gedson Fernandes’in transferini yapmış bulunuyoruz. Oyuncumuz Rizespor için mücadele edecek, ter dökecek. Takımımız için hayırlı bir transfer olur” dedi.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran ise sosyal medya hesabından önce ‘Çaylar Bizden’ ardından, ‘İntikam Güzel Şey’ adlı şarkıyı paylaştığı görüldü.