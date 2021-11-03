Beşiktaş’ın varoluş gecesi

Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda ilk üç maçta sıfır çeken Beşiktaş, umutlarını son iki haftaya taşımak için bugün mutlaka kazanmak zorunda...

Ali AYDIN

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçına Sporting Lizbon deplasmanına çıkıyor. İlk üç maçta üç mağlubiyet yaşayan ve grubun dibine çöken siyah-beyazlılar için tek seçenek kazanmak.

İlk iki için şansı çok azalan Beşiktaş, üçüncülük yani Avrupa Ligi yolundaki direkt rakibi olan Portekiz ekibinden İstanbul'daki 4-1'lik yenilginin rövanşını almak zorunda. İkili averajda öne geçmek için ise dört fark gerekiyor. Mücadele 23.00'te başlayacak.

Siyah-beyazlılarda kritik maçta önemli isimler forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Vida, Batshuayi, N'Koudou, Pjanic ve Rosier kadroda yok. Güven Yalçın da UEFA listesinde yer almıyor.

Gruptaki diğer maçta Dortmund, bir önceki hafta 4-0 yenildiği Ajax'ı konuk edecek.

MUHTEMEL 11’LER

SPORTİNG LİZBON: Adan, Feddal, Luiz, Coates, Inacio, Palhinha, Reis, Sarabia, Porro, Paulinho, Goncalvez

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Umut, Josef, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Kenan