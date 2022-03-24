Beşiktaş’ın yeni hocası Valerien Ismael, İstanbul’a geliyor

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, bu gece 23.30’da İstanbul’da olacak.

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Beşiktaş’ın sezonun geride kalan 8 haftalık kısmında takımı tanıması adına ligin bitimini beklemeden anlaşmaya vardığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael, İstanbul’a geliyor.

Bu akşam 23.30’da İstanbul’a inecek olan Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. 1.2 milyon Euro’da anlaşma sağlanan 46 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş’ı 3-4-3 oynatması bekleniyor.

Beşiktaş, Valerin Ismael ile yarın (Cuma) resmi sözleşme imzalayacak.