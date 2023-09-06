Beşiktaş’ın yeni savunma bakanı: Eric Bailly

Jose Mourinho'nun Manchester United'a ilk transferi Eric Bailly, Beşiktaş'ın yeni savunma bakanı... 2016’da imza attığı İngiliz devinde Jose Mouriho kendisini kanıtlayan Fildişi Sahilli stoper devamında sakatlıklardan kurtulamadı. Bailly siyah-beyazlılarda yeniden formunun zirvesine çıkmak istiyor.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş, UEFA'ya teslim ettiği kadroya son saatlerde eklediği yeni transferi Eric Bailly'e kavuştu. Manchester United'a bonservis bedeli ödenmeden 1+2 yıllık sözleşme imzalanan 29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Tecrübesiyle siyah-beyazlıların yeni savunma bakanı olması beklenen Bailly'nin kariyerinde dünya futbolunun en önemli teknik direktörlerin Jose Mourinho'nun etkisi ise çok büyük.

2 YILDA PREMİER LİG YAPTI

Futbol doğum yeri Bingerville'de başlayan Bailly henüz 17 yaşındayken İspanyol ekibi Espanyol tarafından Burkino Faso'daki gençlik turnuvasında keşfedildi. 2014'te 20 yaşında yükseldiği A takımdaki yarım sezonunun ardından Ocak 2015'te Villarreal'e, Temmuz 2016'da ise 38 milyon Euro bonservisle Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United'a transfer olan Bailly, Portekizli çalıştırıcının Kırmızı Şeytanlar'a ilk transferi olarak dikkat çekmişti.

“BENİ ÖZEL OLARAK ARADI”

“Beni telefonla aradı, ‘Merhaba ben Mourinho' dedi. Hiçbir cevap veremedim. Birçok kulübün ilgisi varken beni ikna etmek için özel olarak aramıştı. Beni yıllardır takip ettiğini Espanyol ve Villarreal'de büyüdüğümü gördüğünü söyledi” sözleriyle anlatan Bailly ilk sezonunda 39 maça çıksa da devamında sakatlıklar ve hoca değişiklikleri nedeniyle geride kaldı. Geçen sezonu Marsilya'ya kiralanan stoper Beşiktaş'ta yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

GÜNEŞ DOĞACAK

Kariyeri duraklama dönemine girmiş birçok futbolcuyu yeniden ayağa kaldırmasıyla meşhur Teknik Direktör Şenol Güneş, Eric Bailly'de de ‘babalık' rolünü üstlenecek. Öğrencileriyle kurduğu iyi iletişim sonrası yüksek performans almayı başaran Güneş, Eric Bailly'den de çok şey bekliyor.

SAKATLIK ENDİŞESİ

Eric Bailly'nin kariyerini aşağı çeken baş etken yaşadığı sakatlıklar. Sağlık heyetinin olumlu rapor verdiği Fildişi Sahilli oyuncunun durumu yakından takip edilecek. Teknik heyetin, riskin arttığı dönemlerde Bailly'i rotasyona sokarak sakatlıktan korumaya çalışması bekleniyor.