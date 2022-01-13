Beşiktaş’ın yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı oldu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı'nın 'Sportif Direktör' olarak görev alacağını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi, teknik sorumlu Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar teknik direktör olarak sözleşme imzalarken, Ceyhun Kazancı’nın da kulüpteki görevini açıkladı. “Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu” diyen Çebi, “Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi’nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz” ifadelerini kullandı.

“22 YILDIR BEŞİKTAŞ ÜYESİYİM”

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin sözlerinden sonra Ceyhun Kazancı da ilk açıklamalarını yaptı. 22 yıldır kulübe üye olduğunu ve tribünde de yer aldığını belirten Kazancı, futbol takımının daha iyiye gitmesini sağlayacak yapıyı oluşturmak istediğini ifade etti. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın sözleri şöyle;

“22 yıllık bir Beşiktaş kongre üyesiyim. Tribünlerden geldim. Futbolla ilintim çok farklı mertebelerde oldu. Menajerlik, pazarlama, satış, stadyum. Bir kulübün gelir elde ettiği tüm bölümlerde bulundum. Birçok kulübü tanıdım. Türk futbolunda sorunları birebir gören ve analiz eden biriyim. Geldiğimiz noktada işin teknik tarafı bizim haddimize değil. İşin taktik tarafına bakmak haddimiz değil. Önemli olan hocamızın, oyuncularımızın, kulübümüzün futbol tarafının en sağlıklı şekilde yürüyeceği yapıyı oluşturabilmek.”

“BU BİR GÜNDE OLACAK ŞEY DEĞİL”

“Uzun süredir Önder hocamızla tartıştığımız projemiz, altyapı koordinasyon projesinin ana fikri, altyapıdan çıkan oyuncuların doğru entegrasyonu. Tesadüfen değil, yetenek kırıntısı olan her oyuncuyu A takıma kazandırmak. Bu, bir günde olacak şey değil.”

“U19 takımımızı biraz ayrı tutacağız. Altyapılardan oraya geçiş kıdemle gelinmeyecek. Beşiktaş U19 takımında oynamak kolay değil. Ön elemeden geçmeli. A takıma geçmek için de ayrı bir sınavdan geçmeli. Her oyuncuyla alakalı 5 senelik kariyer planı yapmamız gerekiyor.”

GALATASARAY LİSESİ MEZUNU AMA BEŞİKTAŞLI

Galatasaray Lisesi’ni bitiren ama aileden Beşiktaşlı olan Ceyhun Kazancı, Boğaziçi Üniversitesi’nde siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler bölümünde okudu. 2011 yılında Procas Sportif Danışmanlık Menajerlik’te çalışan Kazancı, 2012 yılında IMG Doğuş’ta stat ve arena projesinde direktörlük yaptı. 2015’te Asset Sportif’te 1 yıl genele menajer asistanlığı yapan Kazancı, 2016’de geçtiği E-Kent Geçiş Sismeleri ve Biletleme Teknolojileri şirketinde genel müdür olarak 5 yılın üzerinde çalıştı.

CEYHUN KAZANCI’NIN KARİYERİ

Ceyhun Kazancı’nın futbol kamuoyunda tanınması Passolig ile birlikte oldu. 2016 yılında Passolig’in genel müdürü olarak çalışmaya başlayan Kazancı, Beşiktaş’tan teklif alıncaya kadar bu kurumda başarılı işlere imza attı. Kazancı, yeni sezonla birlikte Beşiktaş için çalışmaya başladı.