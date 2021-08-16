Beşiktaş’ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle karantinada bulunan Alex Teixeira'nın sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.
Beşiktaş’ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Teixeira; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.