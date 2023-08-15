Beşiktaş’ın yeni transferi Alexander Oxlade-Chamberlain: “Şampiyonluk yaşamak istiyorum”

Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Oxlade-Chamberlain, futbolu çok sevdiğini dile getirerek, "Her çocuk, babasının ayak izlerini takip etmek ister. Babalarına bakıp, onu kahraman olarak görürler. Futbol, böylece benim tutkum oldu. Bu yüzden babamın başardıklarını ben de başarmak istedim." şeklinde görüş belirtti.

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Beşiktaş’ın yeni transferi Alexander Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı ekipte şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Oxlade-Chamberlain, Türkiye’ye transferini yeni bir meydan okuma olarak gördüğünü belirterek, “Kendimi çok iyi ve heyecan dolu hissediyorum. Yeni bir ülke ve yeni bir lig. Neler olacağını merak ediyorum. Olabildiğince buraya hızlı adapte olmaya çalışıyorum. Burada bir şeyleri başarmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Babasının da profesyonel futbolcu olduğunu aktaran İngiliz oyuncu, “Benim akıl hocam babamdı. Onun başardığı şeyleri ben de genç yaşımda başarmak istedim. Hedeflerime ulaşmak için doğru şekilde yetiştirildim. Babamın katı kuralları vardı. Standartları da çok yüksekti. Tüm bunlar beni şu an olduğum kişi haline getirdi ve bunun için çok şanslıyım.” diye konuştu.

Ailecek futbolu çok sevdiklerini dile getiren Oxlade-Chamberlain, “Her çocuk, babasının ayak izlerini takip etmek ister. Babalarına bakıp, onu kahraman olarak görürler. Futbol, böylece benim tutkum oldu. Bu yüzden babamın başardıklarını ben de başarmak istedim.” şeklinde görüş belirtti.

“BEŞİKTAŞ’TA KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM”

Beşiktaş Stadı’nda oynadığı UEFA Süper Kupa maçından bahseden 30 yaşındaki oyuncu, “Çok güzel bir geceydi. Bu tarz maçları kariyerinizde her zaman oynayamazsınız. Aynı hisleri Beşiktaş için de taşıyorum ve burada kupalar kazanmak istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

“ORTA SAHADA OYNAMAYI SEVİYORUM”

Oxlade-Chamberlain, oyun tarzıyla ilgili ise şunları kaydetti:

“Atak anlayışına sahip bir orta saha oyuncusu olduğumu söyleyebilirim. Liverpool’da oynarken farklı rollere uyum sağladım. Bu yüzden gerekirse daha geride de oynayabilirim. Topu ileriye taşıma, top sürme, ceza sahası dışından şut çekme, atağı başlatma ve geçiş pasları atma konusunda başarılıyım. Kanat oyuncusu olarak da oynayabilirim. Arsenal’de 6 yıl kanat oyuncusu olarak oynadım, zaman zaman bunu Liverpool’da da yaptım. İleride her yerde oynayabilirim ama orta sahada oynamayı ve hücuma top taşımayı seviyorum. Benden bunları sık sık yapmamı bekleyebilirsiniz.”

Beşiktaş’a gelmeden önce Nathan Redmond ile konuştuğunu söyleyen Oxlade-Chamberlain, “Redmond, bana çok yardımcı oldu. Özellikle de geçen hafta ona birçok soru yönelttim. Kulüp hakkında çok güzel şeyler söyledi. Geçen sezon Instagram’a attığı videoları izlemiştim. Loris Karius’la da Beşiktaş hakkında konuştum. Herkesten güzel şeyler duydum.” diye konuştu.

“BENİM NASIL OYNADIĞIMI BİLİYORLAR”

İngiliz oyuncu, Beşiktaş’a goller atmak için geldiğini belirterek, “Böyle büyük bir kulübe gelen herkesin hedefi, şampiyon olmaktır. Takıma entegre olmam, takım arkadaşlarımı tanımam ve yeni hocamın benden neler istediğini anlamam gerekiyor.” dedi.

Takım arkadaşları ile beraber oynamak için sabırsızlandığını dile getiren Oxlade-Chamberlain, “Cenk Tosun, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes ve Daniel Amartey, çok iyi oyuncular. Onlara karşı oynadım. Bu durumun onlarla beraber çalışırken işime yarayacağını düşünüyorum. Çünkü onlar, benim nasıl oynadığımı biliyorlar. Bu da takıma kolay adapte olmamı sağlayacak. Onlar, bu ligdeki farklılıkları veya kendimi daha iyi yönlendirebileceğim alanları biliyorlar.” diye görüş belirtti.

“TARAFTARA HEYECAN VERMEK İSTİYORUM”

Üst seviyede futbol oynamanın kendisine önemli deneyimler kazandırdığını söyleyen Oxlade-Chamberlain, “Futbolcular, taraftarları heyecanlandırmak ister. Taraftara heyecan vermek istiyorum. Elbette sıkı çalışacağım. Sadece atak değil, defans yaparak da sahada yüzde yüzümü vereceğim. Benim futbola bakış açımda top sürmek, topu ileriye taşımak ve şut atmak var. Saha içinde çok çalışıp yüzde yüzümü vereceğim.” ifadelerini kullandı.

“BORCUMU ÖDEYEBİLMEMİN EN İYİ YOLU…”

Şehirde karşılaştığı bütün insanların sıcakkanlı olduğunu aktaran deneyimli futbolcu, “Takım olarak hedeflerimize ulaşmak ve taraftarları gururlu hissettirmek istiyorum. Hızlı bir şekilde takıma adapte olmayı amaçlıyorum. Taraftar, en iyi futbolu oynayacağımdan emin olsun. Çünkü onlara olan borcumu ödeyebilmemin en iyi yolu bu. Bana verdikleri desteği gördüm. Benim işim takıma yardımcı olmak.” diyerek sözlerini tamamladı.