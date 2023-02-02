Beşiktaş’ın yeni transferi Amir Hadziahmetovic direkt ilk 11’e geliyor

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic bugün imza atacak, cumartesi sahaya çıkacak... Gedson cezalı, Josef ve Salih sakat. Sivas deplasmanında orta sahada Güneş ona güveniyor.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş, ara transferde Aboubakar'dan sonraki ikinci takviyesini Amir Hadziahmetovic ile yapıyor. Üstelik tam da zamanında… Siyah-beyazlılar cumartesi günü Sivasspor deplasmanına çıkacak ve orta sahada oynayacak oyuncusu neredeyse kalmadı. Gedson cezalı.

Salih Uçan ve Josef de Souza'nın sakatlıkları da henüz geçmedi. Şenol Güneş, Atiba ve Necip'i ilk 11 için yetersiz görüyor. Bu nedenle Amir'in transferi daha da önem taşıyor. 25 yaşındaki Boşnak futbolcu ayağının tozuyla cumartesi günü ilk 11'e girecek. Beşiktaş, Hadziahmetovic'in transferi için Konya ile görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi. Oyuncu da İstanbul'a geldi. Başarılı futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçip imza atacak.

BORİNİ PAZARLIĞI

Beşiktaş, Karagümrük'e Fabio Borini için yeni bir teklif yaptı. Ligde 12 gol-8 asist üreten 31 yaşındaki kanat oyuncusu da transferin gerçekleşmesi için kolaylık gösterilmesini istedi. Kulüplerin orta yolu bulması bekleniyor.

ZIYECH İDDİASI

Beşiktaş'ın Chelsea'den PSG'ye transferi son anda yatan Hakim Ziyech için yeniden devreye girdiği öne sürüldü. Romain Saiss'in milli takımda kaptanlığını yaptığı Ziyech ile fotoğrafını paylaşması da manidar bulundu.

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