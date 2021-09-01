Beşiktaş’ın yeni transferi Montero İstanbul’a geldi

Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki stoper Francisco Montero, İstanbul'a geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren ve bonservisini Atletico Madrid’den satın aldığı Francisco Montero’ya kavuştu. Montero’yu İstanbul Havalimanı’nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve basın mensupları karşıladı.

Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Montero, ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş taktik çalıştı

Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 ve top kapma çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.