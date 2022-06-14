Beşiktaş’ın yeni transferi Saiss, İstanbul’a geliyor

Siyah-beyazlılar, Wolverhampton ile kontratı sona eren 32 yaşındaki Faslı stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Saiss’a yıllık 1.5 milyon Euro ödenecek.

Doğan GÜNDOĞDU

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Yeni sezon öncesi transferde sessiz ve derinden ilerleyen Beşiktaş'ın ilk takviyesi belli oldu. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve İngiliz ekibinden ayrılan Romain Saiss'ı renklerine bağladı. Faslı oyuncu bu gece geç saatlerde İstanbul'a gelecek. Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak 32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak.

32 MAÇTA 3 GOL ATTI

Beşiktaş, serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giyen Saiss, 2016'da 4 milyon Euro karşılığında Wolverhampton'a transfer olmuştu.

Son 6 sezonda İngiliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı.

ÇEBİ: ÖNCELİK WEGHORST

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, forvetteki önceliklerinin Wout Weghorst olduğunu, Hollandalı oyuncunun son kararını çarşamba günü (yarın) kendilerine ileteceğini açıkladı. Kartal'ın patronu, adı Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes ile ilgili son noktayı da koydu. Çebi “Yalan yanlış konuşanlar artık susmalı. Transfer dönemi resmi olarak başladığı gün açıklayacağız. Gedson, Beşiktaş'ın futbolcusudur” dedi.