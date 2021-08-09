Beşiktaş’ın yeni yıldızı Alex Teixeira bugün İstanbul’da!

Beşiktaş, dört gözle beklediği Alex Teixeira'ya kavuşuyor. Kartal’ın senelik 3 milyon Euro’ya anlaşmaya vardığı sambacı, özel uçakla saat 16.50’de iniş yapacak. Brezilyalı yıldıza karantina süreci nedeniyle karşılama yapılmayacak.

ALI AYDİN

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Beşiktaş, Alex Teixeira'ya kavuşuyor… Siyah-beyazlı kulüp, sambacıyı taşıyan özel uçağın bugün saat 16.50'de İstanbul'a iniş yapacağını açıkladı.

Karantina süreci nedeniyle taraftar karşılamasının yapılmayacağı belirtilirken yıldız futbolcu ve ailesi koronavirüs tedbirleri nedeniyle 7 ila 10 gün arasında karantinada olacak. Senelik 3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varılan sambacı, resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımlara çalışmalara başlayacak.

JOSEF’İN KATKISI BÜYÜK OLDU

Teixeira’nın 21 Ağustos'ta Gaziantep ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Asbaşkan Emre Kocadağ, Teixeira transferinden dolayı mutlu olduklarını belirtip görüşmelerin perde arkasını şöyle anlattı: “Josef de Souza'nın da büyük katkısı oldu.

Beşiktaş'ın nasıl yönetildiğini ve iyi kulüp olduğunu anlatması hem bizler için hem de ülkemiz için mutluluk verici. Çok daha yüksek teklifler olmasına rağmen bu transferi sabır göstererek sonlandırdık.”

YALÇIN İSTEDİ, ÇEBİ BİTİRDİ

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmalarının başarılı bir şekilde devam etmesi yüzleri güldürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Rosier, Teixeira ve Ghezzal'i kadroda görmek istediği yönündeki raporu Başkan Çebi ile yönetim tarafından hayata geçirildi. Maddi anlamda büyük uğraş veren Çebi'nin Ghezzal transferini taksitli bir ödemeyle gerçekleştirmesi büyük alkış topladı. Yalçın'ın stoper ve forvet talebinin de en kısa sürede yerine getirilmesi bekleniyor. Böylece Kartal, yeni sezona güçlü bir kadroyla girecek.

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