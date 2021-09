Beşiktaş’ın yeni yıldızı Miralem Pjanic her şeyi anlattı: ‘Çok çok çok garip bir hoca’

Beşitkaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, İspanyol medyasına verdiği röportajda içini döktü. Dünya yıldızı orta saha oyuncusu, Katalan ekibinden ayrılış süreci ve yaşadıklarına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Geçen sezon Barcelona’ya transfer olan ancak bir türlü aradığı forma şansını bulamayan Bosna Hersekli Miralem Pjanic, Beşiktaş’a imza attıktan sonra veryansın etti. Siyah beyazlı transferinden Barcelona’da geçirdiği mutsuz günlere kadar birçok kritik konuya değinen Pjanic, Katalan ekibindeki hocası Ronald Koeman hakkında çarpıcı sözler sarf etti. İşte Pjanic’in açıklamaları:

“Şu an çok mutlu ve motiveyim. Beşiktaş ile sözleşme imzaladıktan sonra Saraybosna’ya geldim. Her şey çok güzeldi. Geçen sene yaşadığım gibi bir durumu kabul etmem mümkün değildi. Her zaman oynamayı seven bir oyuncu oldum ve şimdi yeni takımımdaki görevime başlamak için gayet motiveyim. Barcelona’nın futbolunu her zaman sevmişimdir. Barça’nın son yıllardaki felsefesinin benim futboluma ve sahada yapmayı sevdiğim şeylere benzer olduğu ortada. Oradayken oynayan oyuncuları da gördüğünüzde daha iyi anlıyorsunuz. Dışarıdan hayal ettiklerim böyleydi tabii ki. Barcelona gibi bir kulüpte oynamak hedefimdi ama bu şekilde bir karmaşanın içinde bulunacağımı hiç düşünmemiştim”

“HİÇ TANIMADIĞIM BİR TARZLA KARŞILAŞTIM”

“Barcelona’yla imzaladığımda yaşadığım gurur daha çok ailem içindi. Bosna’dan ayrıldığımdan beri onları gururlandırdım, benim için de Barcelona bir rüyaydı. Juventus’ta çok mutluydum. Olağanüstü bir kulüp ama Barcelona beni almak için 2 yıl uğraştı. Her çocuğun oynamayı hayal ettiği kulübe gidiyordum. İtalya’da 9 yıl oynadıktan sonra bu mücadeleye girmek istedim ama maalesef hiç orada hiç tanımadığım bir tarzla karşı karşıya kaldım. Bugün hala benden tam olarak ne istendiğini bilmiyorum. Kimse oradaki durumumu anlamaya veya çözmeye çalışmadı. Benden ne istendiğini, nelerin yanlış nelerin doğru yapıldığını öğrenmeyi, takıma hızlıca adapte olmayı, faydalı olmak için sorular sormak hep benden istendi. Sebepsiz yere her şey kötü gitti. Anlaşılması çok zor bir durum.”

“BARCELONA’DA BUNLARIN HİÇBİRİ VERİLMEDİ”

“Sonra Beşiktaş fırsatı çıktı ve dinlemek istedim. Ben kalitemden eminim. Bir takıma neler verebileceğimi biliyorum ama elbette güvene, diyalog kurmaya ihtiyacım var, bana bunların hiçbiri Barcelona’da verilmedi. Her şeyin doğrudan yüzüme söylenmesini tercih ederdim. Hayatımda hiç karşılaşmadığım çok garip bir iletişim şekliyle karşılaştım.”

“YÜZLEŞMEK İSTEMEDİM”

“Bu durumu ilk kez yaşadım. Hayatım boyunca hiç bir takımda, hiç bir teknik direktörle problem yaşamadım. Bütün antrenörlerle de iyi ilişkilerim vardır. Artık bir yerden sonra sorumluluk hissetmek istemedim, yüzleşmek de istemedim çünkü bu durumu nasıl yöneteceğimi de bilmiyordum. Barcelona’da zor bir dönem geçirdiğimiz açıktı. Şampiyonlar Ligi’nden de elendiğimizde baskı çok arttı. Barça her zaman kazanmak isteyen bir kulüp doğal olarak. La Liga’yı kazanabilirdik. Neden başarısız olduğumuzun sebebini tam olarak açıklayamam ama daha fazlası yapılabilirdi.”

“1 KEZ BİLE BENİMLE KONUŞMADI”

“Benim durumum kulübe adım attığım anda karmaşıktı. Covid nedeniyle takıma 2 hafta geç katıldım. Yavaşça tek başıma antrenör eşliğinde hazırlandım. 2, 3, 4, 7, 10 gün geçti, teknik direktör 1 kez bile benimle konuşmak için yanıma gelmedi. Sadece konuşmak. Beni takıma tanıtmak için bile çağırmadı. Çok garipti. Kendi kendime sakin ol ve çalış dedim çünkü iyi şeyler yapmak istiyordum”

“YÜZÜME SÖYLENMESİNİ İSTERİM”

“Zaman geçti ve ben bir oynadım, bir oynamadım. Oynarken iyi maçlar çıkardım, sonra daha fazla oynamak istedim doğal olarak. Ben her zaman maksimumunu vermek isteyen bir futbolcu oldum. Daha az oynadığımda işler karışıyor. Oynamadığınızda fiziksel ve zihinsel olarak iyi kalmak çok zor oldu çünkü teknik direktörle hiçbir iletişimim olmadı. Koeman bana saygısızlık yaptı. Kimin oynayıp kimin oynamadığını söyleyen hocadır. Bunu yapmanın da farklı yolları vardır. Ben her şeyi kabul edebilecek bir futbolcuyum ve her zaman yüzüme bir şeyler söylenmesini isterim.”

“15 YAŞINDAYMIŞIM GİBİ DAVRANDILAR”

“Sanki ben 15 yaşındaydım gibi davrandılar bana. Sonuna kadar savaştım ve profesyonel davrandım. Her zaman hazır kalmaya çalıştım. Herkes doğal olarak neden oynamadığımın nedenini sordu, ben bilmiyordum. Bana çift orta saha, veya Busquets’in oynadığı yerde mi oynamam gerektiğini söylemedi. Busquets’in oynadığı yerde 4 sezon oynadım. Khedira ile ikili oynayarak Şampiyonlar Ligi finali oynadım. Benim orada net bir pozisyonum da olmadı. 5 dakika için oyuna girdim, 10 dakika için girdim. 45 dakika ısınıp oyuna alınmadım. Kolay değildi.”

“HİÇBİR ŞEY SÖYLENMEDİ”

“Ben bir şeyleri değiştirmek için sonuna kadar savaştım. Torino’da 2-0 kazandık sonra lig maçı geldi, deplasmandı. Yine oynamayınca ona sormak istedim. Ben neyi yanlış yapıyorum, yanlışım mı var, benden tam olarak ne istiyorsunuz diye. Belki Allegri, Spalletti, Sarri, Luis Enrique veya Spalletti’den farklı bir şeyler istiyordu. Sıkıntı yok, her şey güzel veya tamam sadece rotasyon yapıyorum veya benzeri hiçbir şey söylenmedi.”

“ÇOK ÇOK GARİP BİR TEKNİK DİREKTÖR”

“Benim hep profesyonel bir tarzım oldu. İzin günlerinde bile çalışan bir futbolcuyum. Bazen idmandan sonra tek başıma uzun koşular yapardım. İstese bundan da çok daha fazlasını verebilirdim. Çok çok çok çok garip bir teknik direktör. İlk defa böyle bir takım yönetimi görüyorum. 4 İtalya şampiyonluğu, 100 Şampiyonlar Ligi maçı, Şampiyonlar Ligi finali yaşadımş. Tecrübem vardı. Ben sadece oynamak istedim. Kendime de defalarca neyi yanlış yapıyorum diye sordum. Olabilir, benden hoşlanmamış da olabilir ama bunu da yüzüme söylemesini isterdim. Bana göre değilsin diyebilirdi. İlk defa başıma böyle bir şey geldi.”