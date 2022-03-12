Beşiktaş’ın yolu uzun

Sezonun geride kalan 10 haftasında Avrupa'ya katılma yarışı verecek olan Beşiktaş zorlu fikstüre sahip!

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Sezona büyük umutlarla giren ancak 3 kulvarda birden mart ayında havlu atan Beşiktaş'ın önünde bir tek ikincilik hedefi kaldı. Siyah-beyazlılar kalan maçlarında ayrıca prestij için de ter dökecek.

Bu doğrultuda ilk engel Galatasaray. İkinci sıradaki Konyaspor'un 7 puan gerisinde bulunan ve önünde geçmesi gereken 5 takım olan siyah-beyazlılar, kalan 10 maçta zoru başarmayı hedefliyor. Ancak Kartal'ın çok zorlu bir fikstürü var. Kalan 10 maçında Beşiktaş'ın rakipleri arasında Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor da yer alıyor.

ROTASYON KAPIDA

Pazartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli, kadro revizyonuna hazırlanıyor. 2-2 biten Başakşehir sınavında görev yapamayan Vida ile Josef derbide forma giyebilecek. Ayrıca Karaveli geçen hafta yedek bıraktığı Batshuayi'yi 11'e alacak. Bu durumda Kenan 11'den kesilecek ve Başakşehir'e karşı ileri uçta oynayan Güven sol kanada geçecek, ideale yakın bir takım sahada olacak.

BEŞİKTAŞ’IN KALAN 10 MAÇI