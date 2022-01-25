Beşiktaş’ın yükü var! Manevra alanını kapattılar

Beşiktaş'ta Ljajic, N’Sakala, Lens ve Douglas’ın 3.2 milyon Euro’yu aşan 6 aylık maliyetleri, kadronun takviye edilmesinin önüne geçiyor. Dört oyuncu, kendilerine sunulan formülleri reddediyor.

Ali AYDIN

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Beşiktaş yönetimi, devre arası takımın eksik bölgelerini takviye etmek için uğraşıyor ancak tüm yollar kadro dışı oyunculara çıkıyor. Ljajic, Lens, N'Sakala ve Douglas'ın sezon sonu bitecek kontratlarının son 6 aylık kısmı Beşiktaş'ın elini kolunu bağlıyor. Bu dört futbolcunun kalan maliyeti yaklaşık 3 milyon 250 bin Euro.

Edinilen bilgilere göre bu isimler garanti ücretlerini bırakıp gitmeye yanaşmıyor. 1.5 milyon Euro alması gereken Ljajic, Başakşehir'in kendisiyle ilgilenmesine rağmen 500 bin Euro'luk fesih önerisini reddedip en az 1 milyon Euro istediğini söylemişti. 900 bin Euro alması gereken Lens ile 400 bin Euro'luk kontratı kalan Douglas'a teklif bile yok. Anadolu ekipleri, 425 bin Euro'uk hak edişi bulunan N'Sakala ile ilgileniyor ancak bu cephede de kesin bir şey yok. Yönetim ise bu isimlerden kurtulmak için çözüm arıyor.

HASIC BELİRSİZLİĞİ

Yabancı kontenjanı dolu olan Beşiktaş, geçirdiği ağır sakatlıktan dönen Ajdin Hasic'e formül aranıyor. Kadroda düşünülmeyen dört futbolcudan biriyle yolların ayrılması halinde Hasic'e lisans çıkarılacak. Aksi takdirde ise bu oyuncu kiralanacak.