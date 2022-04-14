Beşiktaşlı Francisco Montero trafik kazası geçirdi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Francisco Montero'nun trafik kazası geçirdiği açıklandı. Siyah beyazlı kulüp, Montero'nun yaptığı kaza hakkında bilgi verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta Francisco Montero yürekleri ağza getirdi.

Beşiktaş’ın İspanyol futbolcusu Francisco Montero, Beykoz’da zincirleme kazaya karıştı. Üç aracın karıştığı zincirleme kaza, Kavacık’ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero’nun kullandığı otomobil iki araç arasında kaldı. Araçlarda hasar oluştu. Montero’nun kaza sonrası tesislere gidip antrenmana çıktığı öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbol takımımızın bugünkü antrenmanına gelirken maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Francisco Montero'nun sağlık durumu iyi durumda olup antrenmana katılmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Futbol takımımızın bugünkü antrenmanına gelirken maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Francisco Montero'nun sağlık durumu iyi durumda olup antrenmana katılmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/MuECDSZtny — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 14, 2022