Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ’dan, Fenerbahçe’ye: ‘FETÖ var diyenler neden sustu?’

Beşiktaş’ın 3-1 kazandığı Kayserispor maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündeme damga vuracak sözler sarf etti.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın verdiği kararlarla Kayserispor’u maçta tuttuğunu söyleyen Kocadağ, “Geçmişi arattı” dedi. Öte yandan Fenerbahçe cephesini hedef alan Kocadağ, “FETÖ var, devlet müdahale etsin, sokağa çıkacağız gibi ağır ithamlarda bulunanlar sessizliğe büründüler” şeklinde konuştu.

“Stresi olanlar geriden gelenler” diyen Kocadağ, şampiyonluğa dair inançlarını koruduklarını ve algılara kapılmadıklarını söyleyerek, “Bir şekilde ittire kaktıra arifeyi gördüler ama bayramı göstermeyiz” dedi.

İşte Emre Kocadağ’ın olay açıklamaları:

“Tabii hafta başından beri eksikler vardı. Yapılan algılar var. Sosyal medyada özellikle. Biz bu algılara, konuşulanlara kulaklarımızı kapadık ve maça konsantre olduk. Her şeye rağmen Beşiktaş formasıyla mücadele eden 11 tane aslan gibi topçumuz haklarıyla kazandılar. Cüneyt hoca çok önemli bir hoca. Bizi Avrupa’da temsil eden bir hakem saygımız var. Ama bu akşam gösterdiği performans ona yakışmadı açıkçası. Bugünkü performansı geçmişi arattı diyebiliriz. Verilmeyen penaltı var, Pedro sahada nasıl kaldı hayretler içerisinde izledik. Cüneyt hoca kalitesine yakışmayan bir maç yönetti. Rakibi maçta tutmaya çalıştı. Eksiklere rağmen mücadele eden oyunculara ve teknik ekibe daha saygılı maç yönetmelerini bekliyoruz. Aynısı Ankaragücü ve Kasımpaşa maçında rakip teknik direktörler hakemlerden önce oyuncu değiştirerek atılmalarını engellemişti. Bizim de puan kaybettiğimiz maçlardı bunlar. Tabii bunlar manidar.”

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“FETÖ VAR DİYENLER SUSTU”

“Sene başından beri 3-4 yöneticiyle kameralar karşısına geçenler, son birkaç haftadır sessiz sakin kalmayı tercih ediyorlar. Her maç sonrasında sunumlar yapıp algı yaratanlar ne MHK bıraktılar, ne hakemleri, ne federasyonu, ne yayıncı kuruluşu bıraktılar. FETÖ var, devlet müdahale etsin, sokağa çıkacağız gibi ağır ithamlarda bulunanlar, yerden yere vuranlar, son 3-4 maçtır, özellikle Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra sessizliğe büründüler. Memnuniyetsizlik gitti, memnuniyet geldi. Bu da gerçekten ilginç bir durum.”

“BU DÜZENİ YIKMAK İSTEYENLER…”

“Bizim kaçırdığımız bir şey mi var çok merak ediyoruz. Ne oldu, Türk futbolunda bir şeyler mi değişti. Bu düzeni yıkmak isteyenler, bu düzenle gitmez diyenler bugün sessizliğe bürünmüş durumdalar. Bunu da merakla izliyoruz sessizliği demek ki bir şeyler var. Bir memnuniyet oluşmuş. Yoksa her maçtan sonra iPad’lerle sunum yapanlar, futbolda FETÖ yapılanması devam ediyor diyenler, VAR çizgisini çeken adamların evindeki ailesine kadar araştırılması gereken diyenler sessizliğe gömüldüler. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum bunu da.”

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“ARİFEYİ GÖRDÜLER, BAYRAMI GÖSTERMEYİZ”

“Beşiktaş camiasının takımının yanında olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada kırılgan yapıda olanlar var, öz güveni düşmüş olanlar var. Strese gireceğimizi düşünenler var. Algı yapan insanlara prim vermesinler. Stres olanlar geriden gelenler. Kaybedecekleri 1 puan bile onları bu yarışın dışında bırakacak. Kalan 5 maç 15 puan, bütün puanları almaya çalışacağız avantajımız var. Bir şekilde ittire kaktıra arifeyi gördüler ama bayramı göstermeyiz. Çifte bayramı Beşiktaşlılar kutlayacak bu sene. Beşiktaşlılar buna inanmaya devam etsinler.”